شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور يبدع فى غناء "هيجيلى موجوع" وسط صياح الجمهور.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تألق النجم تامر عاشور خلال حفله المقام حاليا بـ دار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الدورة 32، بعدد كبير من أغانيه، وكان أبرزها أغنية هيجيلي موجوع، وسط تفاعل وصياح الجمهور وترديدهم الأغنية معه.

وبعد الإقبال الكبير على تذاكر حفل الليلة لـ تامر عاشور بمهرجان الموسيقي العربية، أعلن المهرجان عن ليلة إضافية لتامر عاشور، من المقرر أن يحييها غدًا السبت على مسرح النافورة، بقيادة المايسترو سعيد كمال.

يذكر أن تامر عاشور طرح في أغسطس الماضي أحدث أغنياته، بعنوان "وداع وداع"، عبر منصات الموسيقي الإلكترونية، وموقع "يوتيوب"، وهي من كلمات محمد خشم، وألحان مصطفى إبراهيم، وتوزيع عمرو الخضري، ميكس و ماستر: صقر.

مهرجان الموسيقي العربية الـ 32 تضمن عددا كبيرا من الفعاليات الفنية، والحفلات الغنائية والموسيقية، حيث تشهد الفعاليات خلال الأيام المقبلة من المهرجان حفلات: هاني شاكر، عمر خيرت، أحمد جمال، فرقة الموسيقى العربية للتراث أحمد إبراهيم قيادة المايسترو فاروق البابلى، محمود درويش وفرقته كنوز، الليلة العمانية قيادة المايسترو أمير عبد المجيد، فرقة الإيقاعات الشرقية الفنان سعيد الأرتيست، فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية قيادة المايسترو محمد عبد الستار، نادية مصطفى، محمد محسن.

بينما تختتم فعاليات مهرجان الموسيقي العربية الـ 32 يوم 24 أكتوبرالجاري، بحفل غنائي ضخم للفنانة مي فاروق قيادة المايسترو تامر فيظى، صوليست (عود) الفنان إسلام القصبجى، صوليست (كمان) الفنان مصطفى داغر.



النجم تامر عاشور



تامر عاشور يحى حفل مهرجان الموسيقى العربية



تامر عاشور يطرب الجمهور خلال الحفل



تامر عاشور يطرب جمهور مهرجان الموسيقى العربية



تامر عاشور



جانب من حفل تامر عاشور مهرجان الموسيقى العربية



جانب من حفلات مهرجان الموسيقى العربية حفل تامر عاشور



جانب ن حفل تامر عاشور



جمهور حفل تامر عاشور



حفل النجم تامر عاشور



حفل تامر عاشور (2)



حفل تامر عاشور



حفلات مهرجان الموسيقى العربية تامر عاشور



مهرجان الموسيقى العربية حفل النجم تامر عاشور



مهرجان الموسيقى العربية حفل تامر عاشور



مهرجان الموسيقى العربية