شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان ينفذ مشروع جراحات الغدة الدرقية في بورتسودان والان نبدء بالتفاصيل

المشاريع الطبية التطوعية

الدمام - شريف احمد - نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول المشروع الطبي التطوعي للجراحات المتخصصة بالغدة الدرقية في مدينة بورتسودان بجمهورية السودان، والمقام خلال الفترة من 12 وحتى 19 أكتوبر 2024 م، بمشاركة 15 فردًا من مختلف التخصصات الطبية.وأجرى الفريق الطبي التابع للمركز منذ بدء الحملة 15 عملية متخصصة بجراحة الغدة الدرقية تكللت بالنجاح التام.وتأتي الحملة امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية التي تُنفّذها المملكة ممثلة بالمركز للعائلات من ذوي الدخل المحدود في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.