شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السبت.. توقعات بهطول أمطار رعدية على الشرقية وعسير والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت في المملكة.
حسب بيان المركز، لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، على أجزاء من مناطق عسير والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي). للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
كما يستمر التوقع بتكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.
حسب بيان المركز، لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، على أجزاء من مناطق عسير والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي). للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
#المركز_الوطني_للأرصاد ينبه من انتشار ضباب متباين الشدة على #المنطقة_الشرقية خلال ساعات الصباح الباكر— صحيفة اليوم (@alyaum) October 17, 2024
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طقس السعوديةفي حين تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان، الباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة والأجزاء الشرقية من منطقة نجران.
كما يستمر التوقع بتكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.