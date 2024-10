شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السبت.. توقعات بهطول أمطار رعدية على الشرقية وعسير والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت في المملكة.حسب بيان المركز، لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، على أجزاء من مناطق عسير والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي). للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)في حين تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان، الباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة والأجزاء الشرقية من منطقة نجران.كما يستمر التوقع بتكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.