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أمريكا.. إخلاء منازل المئات بسبب حرائق الغابات في كاليفورنيا

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د ب أ - سان فرانسيسكو 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قال مسؤول في إدارة الإطفاء الأمريكية، إنه جرى إصدار أوامر للمئات من سكان شمال ولاية كاليفورنيا بإخلاء منازلهم في أحد أحياء مدينة أوكلاند بسبب حريق ينتشر سريعا بطول أحد التلال مساء الجمعة (بالتوقيت المحلي).
المتحدث باسم إدارة الإطفاء في أوكلاند مايكل هانت إنه ليس لديه رقم دقيق لعدد الذين صدرت لهم الأوامر بإخلاء المنطقة لكنه قدر العدد بالمئات.
حرائق الغابات في كاليفورنيا - Teen Vogue

حرائق الغابات

وانتشر الحريق على مساحة 10 أفدنة عصر الجمعة ويعمل أكثر من 80 من رجال الإطفاء للسيطرة عليه.
حرائق الغابات في كاليفورنيا - cnn

ويأتي حريق يوم الجمعة مع إصدار خبراء الأرصاد تحذيرات من مخاطر مرتبطة بالحرائق حتى يوم السبت في مساحات شاسعة من الولاية.
حريق كاليفورنيا- أرشيفية

ولم يتضح على الفور سبب إندلاع الحريق بمدينة أوكلاند.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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