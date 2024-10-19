"النشرة": إشكال بين أحد أبناء حوش الأمراء ونازحين في ثانوية المنطقة على خلفية تصوير بالهاتف

ذكر مراسل "النشرة" في زحلة، أنّ "إشكالًا وقع بين أحد أبناء حوش الأمراء يُدعى "ر. م"، وعدد من النّازحين داخل ثانوية حوش الأمراء الرسمية، على خلفيّة قيام الشّاب بالتّصوير بوساطة هاتفه. وقد أشار الشّاب إلى أنّه كان يقوم بتصوير السّماء، في حين لفت عدد من النّازحين إلى أنّه كان يقوم بتصوير مركزهم".

وأوضح أنّ "على الأثر، وقع إشكال مع الشّاب المذكور، تمّ خلاله سحب الهاتف منه والتّعرّض له، ثمّ تركه، ممّا دفع بعدد من الشّبان إلى التّجمّع أمام مركز النّزوح"، مبيّنًا أنّ "قوّة من الجيش اللبناني حضرت إلى في المكان وقامت بتطويق الحادث، ما حال دون تطوّره. ولا تزال قوّة الجيش تنفّذ طوقًا أمنيًّا مشدّدًا في مكان الإشكال".