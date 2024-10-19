أفادت "الوكالة الوطنيّة للإعلام"، بـ"سقوط شظايا صاروخ في بلدة مشمش العكاريّة. وقد ترافق ذلك مع صوت قوي سمعه سكان مختلف البلدات العكارّية، في حين يُتداول عن اعتراض صاروخ من قبل الجيش الإسرائيلي".

كانت هذه تفاصيل خبر سقوط شظايا صاروخ في مشمش العكارية تزامنًا مع سماع صوت قوي بالبلدات المجاورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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