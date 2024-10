شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.3 ريختر يضرب إيران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضربت هزة أرضية بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، اليوم، ضواحي مدينة اينجة برون بمحافظة كلستان شمال شرقي إيران.وذكر مركز رصد الزلازل التابع لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران، في بيان، بأن الهزة وقعت على عمق 10 كيلومترات من سطح الأرض . للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال.