"حزب الله": إطلاق سرب من المسيّرات الإنقضاضية على قاعدة نشريم جنوب شرق حيفا

كشف "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏وفي إطار سلسلة عمليّات "خيبر"، وردًّا على استهداف المدنيّين والمجازر الّتي يرتكبها العدو الصّهيوني، ‏وبنداء "لبيك يا نصر الله"، نفّذت المقاومة الإسلاميّة اليوم الجمعة، عمليّة إطلاق سرب من المسيّرات الإنقضاضيّة على قاعدة نشريم جنوب شرق حيفا".

وأكّدت أنّ "المقاومة الإسلاميّة ستظلّ حاضرةً ‏وجاهزةً للدّفاع عن بلدنا وشعبنا الأبي المظلوم، ولن تتوانى عن القيام بواجبها لردع العدو عن غطرسته ‏وظلمه".