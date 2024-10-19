شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية.. داو جونز الصناعي يغلق على ارتفاع بـ 0.1% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية الرئيسة جلسة التداول في بورصة نيويورك على ارتفاع الجمعة.

وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 23 نقطة، أو 0.4 بالمئة، إلى 5864 نقطة. مؤشرات الأسهم الأمريكية وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 115 نقطة أو 0.65 بالمئة إلى 18489 نقطة.

كما زاد المؤشر داو جونز الصناعي 36 نقطة أو 0.1 بالمئة، إلى 43275 نقطة.

