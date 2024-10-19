شكرا لقرائتكم خبر عن هيدي كرم صديقة صبا مبارك وتعمل في مركز تجميل في "وتر حساس".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة هيدي كرم في بطولة مسلسل "وتر حساس"، بطولة النجمة صبا مبارك، الذي من المقرر انطلاق عرضه 27 أكتوبر الجاري على شاشة قناة on، وتجسد خلال العمل دور صديقة صبا مبارك وتعمل فى مركز التجميل التى تمتلكه صبا، وتشهد الأحداث العديد من التطورات في علاقتهما.

مسلسل وتر حساس مكون من 45 حلقة وبطولة صبا مبارك، محمد علاء، إنجى المقدم، هيدى كرم، لطيفة فهمى، هاجر عفيفى، تقى حسام، محمد على رزق محمد العمروسى، لبنى ونس، صالح عبد النبى، تميم عبده، عزوز عادل، كريم العمرى، شريف الشعشاعى، نورا مهدى، مينا نبيل، ميرنا نديم، و مؤثر رفعت وعدد آخر من الفنانين، وتأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

وشاركت هيدى كرم مؤخراً فى مسلسل "الوصفة السحرية" على قناة DMC وجسدت خلال أحداثه شخصية أميرة تعمل في أحد البنوك، وتنفصل عن زوجها، وبعد الانفصال تريد تعويض فشل تجربتها الأولى بالزواج من شخص آخر مختلف تماماً عنها في المستوى الاجتماعي والثقافي، ولكن مع مرور الأيام تعلقت به ووقعت في حبه، لتكتشف في نهاية الأمر أنه شخص لا يستحق كل الحب الذي أعطته له.

وتنتظر هيدى كرم طرح فيلم "آل شنب" فى دور العرض يوم 31 أكتوبر الجارى، بعد عرضه الأولى فى مهرجان الجونة السينمائى العام الماضى، وتشارك هيدى فى بطولة الفيلم إلى جانب كل من: ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.



هيدي كرم وصبا مبارك وإنجي المقدم



هيدي كرم وإنجي المقدم