حزب الله: استهدفنا بالصواريخ تجمعَين لجنود العدو في جل الدير شرق أفيفيم والمالكية

أعلن حزب الله في بيان أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، ‏استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:00 من فجر يوم السبت 19-10-‌‏2024 تجمعاً لجنود ‏العدو الإسرائيلي في مستعمرة المالكية بصلية صاروخية".

وفي بيان آخر، أعلن الحزب أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، ‏استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:45 من فجر يوم السبت 19-10-‌‏2024 تجمعاً لجنود ‏العدو الإسرائيلي في جل الدير شمال شرق مستعمرة أفيفيم بصلية صاروخية".