القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا سفينة "Megalopolis" بالبحر العربي بعدد من المسيّرات

أعلنت "​القوات المسلحة اليمنية​"، في بيان، أنّ "انتصارًا لمظلوميّة الشّعبَين الفلسطيني واللّبناني، وإسنادًا للمقاومتَين الفلسطينيّة واللّبنانيّة، نفّذنا عمليّة استهداف لسفينة "MEGALOPOLIS" في البحر العربي، بعدد من الطّائرات المسيّرة، وقد حقّقت العمليّة أهدافها بنجاح"، مشيرةً إلى أنّ "العمليّة نُفّذت من قبل سلاح الجو المسيّر في القوّات المسلّحة اليمنيّة".

وأوضحت أنّ "استهداف السّفينة جاء لانتهاك الشّركة المالكة لها، قرار حظر الدّخول إلى موانئ فلسطين المحتلّة". ووجّهت التحيّة إلى "المجاهدين في غزة وفي لبنان"، مؤكّدةً أنّ "استشهاد القائد الكبير رئيس المكتب السّياسي لحركة "حماس" يحيى السنوار، لن يزيد المقاومة وكلّ الأحرار في العالم إلّا إصرارًا على مواصلة طريق التّحرير والانتصار".

ولفتت القوّات إلى "أنّها وهي تدشّن عامها الثّاني من الإسناد في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدّس، تؤكّد استمرارها في فرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي، واستهداف السّفن كافّة المرتبطة به أو المتّجهة إليه أو الّتي تتعامل معه، وكذلك استمرارها في استهداف العدو الإسرائيلي بالصّواريخ والمسيّرات"، مشدّدةً على أنّ "هذه العمليّات لن تتوقّف إلّا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، ووقف العدوان على لبنان".