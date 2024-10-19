أكّد نائب كاهن رعيّة مار جرجس في رميش الخوري طوني الياس لـ"النشرة"، أنّ "الخبر عن نزوح عدد من أهالي بلدة رميش اليوم بمواكبة الجيش اللبناني، غير صحيح"، لافتًا إلى أنّ "منذ نحو ثلاثة أسابيع، كانت المرّة الأخيرة الّتي غادر فيها أبناء من البلدة إلى بيروت أو خارج الجنوب، والسّبب يعود إلى ارتباط أبنائهم بالجامعات أو التزامهم بأشغال"، مشيرًا إلى أنّ "البعض منهم عادوا".
وأوضح الأب الياس أنّه "لا يزال هناك في رميش 900 عائلة، أي ما يقارب 5000 شخص"، مضيفًا أنّ "الوضع حتّى السّاعة في البلدة يُعتبر هادئًا، والاشتباكات تجري حول بلدة رميش وليس في داخلها".
تجدر الإشارة إلى أنّ إحدى وسائل الإعلام كانت قد ذكرت أنّ عددًا من أهالي رميش غادروا اليوم البلدة، بمؤازرة من الجيش.
كانت هذه تفاصيل خبر خادم رعية رميش لـ"النشرة": الخبر عن نزوح عدد من أهالي البلدة بمواكبة الجيش غير صحيح ولا يزال هناك 900 عائلة في رميش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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