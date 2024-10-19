ذكرت قناة "المسيرة" التّابعة لحركة "أنصار الله" اليمنيّة، أنّ "طيران العدوان الأميركي البريطاني شن غارتَين على منطقة رأس عيسى في محافظة الحديدة اليمنيّة". وكانت قد أعلنت "القوّات المسلّحة اليمنيّة"، في وقت سابق اليوم، "أنّنا نفّذنا عمليّة استهداف لسفينة "MEGALOPOLIS" في البحر العربي، بعدد من الطّائرات المسيّرة، وقد حقّقت العمليّة أهدافها بنجاح"، مشيرةً إلى أنّ "العمليّة نُفّذت من قبل سلاح الجو المسيّر في القوّات المسلّحة اليمنيّة". وأوضحت أنّ "استهداف السّفينة جاء لانتهاك الشّركة المالكة لها، قرار حظر الدّخول إلى موانئ فلسطين المحتلّة".

كانت هذه تفاصيل خبر قناة "المسيرة": طائرات أميركية وبريطانية شنت غارتَين على منطقة رأس عيسى اليمينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.