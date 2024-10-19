وزير فرنسي: نحشد الجهود لإقناع شركائنا بدعوة أوكرانيا للانضمام إلى "الناتو" فورًا

أعلن الوزير الفرنسي المنتدب للشّؤون الأوروبيّة بنيامين حداد، أنّ فرنسا تحاول إقناع شركائها بضرورة دعوة أوكرانيا للانضمام إلى "حلف شمال الأطلسي" (الناتو) بشكل فوري.
وأوضح، في مقابلة مع صحيفة "باريسيان"، أنّ "الدّعوة هي المرحلة الأولى، وهي إشارة سياسيّة، ويمكننا أن نفعل ذلك الآن. نحن نحشد الجهود لإقناع شركائنا، حتّى لو كان الانضمام عمليّة طويلة ومتطلّبة".
وكان الرّئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قدّم خطّةً لما وصفه "حلّ الصّراع في أوكرانيا" أمام البرلمان الأوكراني (رادا). وتتضمّن الخطّة خمس نقاط وثلاث إضافات سرّيّة. وعلى وجه الخصوص، تنصّ النّقطة الأولى على دعوة أوكرانيا للانضمام إلى "الناتو" بعضويّة لاحقة، والثّانية على رفع القيود المفروضة على الضّربات بأسلحة بعيدة المدى على الأراضي الرّوسيّة، وتنصّ النّقطة الثّالثة على نشر قوات "ردع شاملة غير نوويّة "على أراضي أوكرانيا. ووفقًا لهذه الخطّة، يجب أن تنتهي الحرب في موعد لا يتجاوز عام 2025.
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