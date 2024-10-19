شكرا لقرائتكم خبر عن تساعد 6 ملايين لاجئ فلسطيني.. 123 دولة تجدد دعم "الأونروا" والان نبدء بالتفاصيل

ركيزة الاستقرار الإقليمي

الدمام - شريف احمد - دعت 123 دولة إلى تجديد دعمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا).وأكد ممثلو الدول خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك على أهمية الأونروا كهيئة لا غنى عنها لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين، حيث وصف السفير الأردني محمود حمود عمل الوكالة بأنه "حجر الزاوية" في تقديم المساعدات الإنسانية، معربًا عن قلقه إزاء مشروع القانون الإسرائيلي الذي قد يحد من عمليات الوكالة في الأرض الفلسطينية المحتلة.وأكد السفير الكويتي طارق البناي أن الأونروا تمثل ركيزة الاستقرار الإقليمي، محذرًا من العواقب السياسية والإنسانية لانقطاع عملها، وأعرب عن دعم 123 دولة لاستمرار الوكالة في أداء مهامها.وأعرب المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، عن امتنانه لدعم الدول الثلاثة وأشاد بعمل الأونروا، واصفًا إياها بأنها أفضل قصة نجاح للتعددية في الأمم المتحدة، معبرًا عن الأمل في استمرار دعمها لما يقرب من 6 ملايين لاجئ فلسطيني.تأتي هذه الدعوة ضمن مبادرة أطلقتها الأردن والكويت وسلوفينيا في مايو الماضي لتعزيز الالتزامات تجاه الوكالة.