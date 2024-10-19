شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة خلال جلسات الأسبوع الماضي والان مع تفاصيل الخبر

تصدر سهم "البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 15.4 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.2 مليار جنيه، يليه سهم "مجموعة أي إف جي القابضة" بحجم تداول بلغ 47.9 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.042 مليار جنيه.

وجاء فى المركز الثالث سهم "السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك" بحجم تداول بلغ 12.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 875.8 مليون جنيه، ثم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول 14.6 مليون ورقة، وبقيمة تداول 852.3 مليون جنيه، ثم "أوراسكوم كونستراكشون بي أل سي" بحجم تداول 2.9 مليون ورقة، وقيمة تداول 832.6 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفي المركز السادس "غاز مصر" بحجم تداول بلغ 15.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 728.2 مليون جنيه، ثم "المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي" بحجم تداول 22.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 621.9 مليون جنيه، ثم "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية"، بحجم تداول 9.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 619.9 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "إيديتا للصناعات الغذائية"، بحجم تداول 18.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 578.1 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول بلغ 97.5 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 563.9 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 30143.86 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.66% ليغلق عند مستوى 7667.80 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 10779.27 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.93% ليغلق عند مستوى 37362.89 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 4.27% ليغلق عند مستوى 8058.56 نقطة.