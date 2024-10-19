هاريس: سأبذل قصارى جهدي بصفتي نائبة للرئيس الأميركي لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة ولبنان

ذكرت نائبة الرئيس الأميركي والمرشحة ابديمقراطية للرئاسة كامالا هاريس، "أنني ما زلت أعتقد أن الدبلوماسية هي الحل لتحقيق الاستقرار عبر الحدود بين إسرائيل ولبنان". وأضافت "سأبذل قصارى جهدي بصفتي نائبة للرئيس لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة وبين إسرائيل وحزب الله في لبنان". وأشارت إلى أن "هذا العام كان صعبا للغاية نظرا لحجم الموت والدمار في غزة والخسائر المدنية والنزوح في لبنان"، وتابعت: "موت زعيم حركة حماس يحيى السنوار يجب أن يكون نقطة تحول وعلى الجميع اغتنام موته لإنهاء الحرب".

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