أفاد مراسل "النشرة" في جنوب لبنان، بأنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارات استهدفت أطراف بلدة أنصارية في منطقة الزهراني، بلدة شمع بالقرب من مقام النبي شمعون الصفا، بلدة السكسكية خلف جامعة "فينيسيا"، كفركلا، كفرا".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": غارات إسرائيلية على بلدات شمع والسكسكية وكفركلا وكفرا وأطراف أنصارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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