"حزب الله": قصفنا مدينة صفد المحتلة وقاعدة فيلون في روش بينا بصليَتين ‏صاروخيتين

أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏‏وشعبه، ‏وردًّا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبيّة الصّامدة والمنازل الآمنة، قصف مجاهدو ‏‏المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 11:45 من مساء يوم الجمعة 2024-10-18، مدينة صفد المحتلّة بصلية ‏صاروخيّة".

وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي ‌‏المقاومة الإسلاميّة قصفوا أيضًا عند السّاعة 11:48 من مساء يوم الجمعة، قاعدة فيلون في روش بينا ‏شرق مدينة صفد المحتلّة، بصلية صاروخيّة".