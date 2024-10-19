أعلن "حزب الله" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبيّة الصّامدة والمنازل الآمنة، قصف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 11:45 من مساء يوم الجمعة 2024-10-18، مدينة صفد المحتلّة بصلية صاروخيّة".
وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة قصفوا أيضًا عند السّاعة 11:48 من مساء يوم الجمعة، قاعدة فيلون في روش بينا شرق مدينة صفد المحتلّة، بصلية صاروخيّة".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": قصفنا مدينة صفد المحتلة وقاعدة فيلون في روش بينا بصليَتين صاروخيتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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