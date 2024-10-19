الامارات | رئيس الدولة يبدأ الإثنين المقبل زيارة رسمية إلى روسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الإثنين المقبل زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية.

ويبحث سموه خلال الزيارة مع الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، خصوصاً في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة وغيرها، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

كما يشارك سموه خلال الزيارة في أعمال القمة الـ16 لقادة دول مجموعة «بريكس»، التي تستضيفها مدينة قازان الروسية، من 22 إلى 24 أكتوبر الجاري.

وتُعد المشاركة الأولى لدولة الإمارات في القمة بصفتها عضواً في مجموعة «بريكس».