الامارات | سحب ركامية وأمطار.. و«الحرارة» تميل للارتفاع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة تكوّن سحب ركامية وسقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والغربية، فيما تميل درجات الحرارة للارتفاع.

ويكون الطقس رطباً ليلاً وصباح غد، مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

أما الرياح فتكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية، وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وسرعتها من 10 إلى 25 وقد تصل إلى 40 كم/س، فيما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عُمان.

وبالنسبة لطقس الأحد، فسيكون صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الإثنين، مع فرصة تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وسرعتها من 10 إلى 25 وقد تصل إلى 35 كم/س.

أما البحر فيكون خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عُمان.

وبالنسبة لطقس الإثنين، فيكون صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وسرعتها من 10 إلى 25 وقد تصل إلى 35 كم/س، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عُمان.

وبالنسبة لطقس الثلاثاء، يكون صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ويكون رطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية. أما الرياح فتكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتراوح سرعتها بين 10 و25 قد تصل إلى 40 كم/س، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج، يضطرب تدريجياً مساء في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عُمان.