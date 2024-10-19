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العدوان على غزة.. استشهاد 30 فلسطينيًا في قصف للاحتلال على منازل القطاع

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واس - غزة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استشهد 30 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي الليلة، استهدف عدة منازل في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 30 فلسطينيًا وإصابة نحو 70 بجروح مختلفة، معظمهم من النساء والأطفال، جراء قصف إسرائيلي عنيف استهدف العديد من المنازل في منطقة تل الزعتر بمخيم جباليا.

العدوان على غزة

وأكدت أن المجزرة المروعة تأتي في ظل استمرار حصار المخيم، وإمعان الاحتلال الإسرائيلي في تدمير المخيم، وقتل كل من يتحرك في شوارعه.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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