شكرا لقرائتكم خبر عن العدوان على غزة.. استشهاد 30 فلسطينيًا في قصف للاحتلال على منازل القطاع والان نبدء بالتفاصيل

العدوان على غزة

الدمام - شريف احمد - استشهد 30 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي الليلة، استهدف عدة منازل في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 30 فلسطينيًا وإصابة نحو 70 بجروح مختلفة، معظمهم من النساء والأطفال، جراء قصف إسرائيلي عنيف استهدف العديد من المنازل في منطقة تل الزعتر بمخيم جباليا.وأكدت أن المجزرة المروعة تأتي في ظل استمرار حصار المخيم، وإمعان الاحتلال الإسرائيلي في تدمير المخيم، وقتل كل من يتحرك في شوارعه.