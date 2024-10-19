شكرا لقرائتكم خبر عن 39 شهيدا فى غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم 20 منهم فى مخيم جباليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم استشهاد 39 شخصا فى غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم 20 منهم فى مخيم جباليا.

وقالت وزارة الصحة بغزة، إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 4 مجزرة ضد العائلات فى قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 62 شهيدا و300 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت في بيان اليوم الجمعة، أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 42,500 شهيد و99,546 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.