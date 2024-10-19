شكرا لقرائتكم خبر عن 5 شهداء وأكثر من 40 مصابا إثر قصف إسرائيلى على منازل فى مخيم جباليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مستشفى العودة شمالى غزة عن استقبال 5 شهداء وأكثر من 40 مصابا إثر قصف إسرائيلي على منازل في مخيم جباليا.

وقالت وزارة الصحة بغزة اليوم ، إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 4 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 62 شهيدا و300 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت فى بيان اليوم الجمعة، أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفى الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 42,500 شهيد و99,546 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.