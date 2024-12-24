شكرا لقرائتكم خبر عن أسراب الجراد الصحراوي تهدد الموسم الزراعي في ولاية نهر النيل السودانية والان مع تفاصيل الخبر

كشفت إدارة وقاية النباتات بوزارة الزراعة والري في ولاية نهر النيل في السودان، عن خطر كبير يهدد المشاريع الزراعية بالولاية الشمالية ونهر النيل، متمثلا في دخول أسراب كبيرة من الجراد الصحراوي.

وكشفت وزارة الزراعة بولاية نهر النيل، أن الولاية تعول على إنتاج القمح والحبوب الغذائية الأخرى لتأمين الاحتياجات في الموسم الشتوي، وقد بدأت الزراعة خلال شهري أكتوبر نوفمبر ديسمبر الجاري لمحاصيل العروة الشتوية، وفقا لصحيفة المشهد السودانى.

ومن جهته، أكد المهندس الهادي محمد أحمد، مدير الوقاية بالولاية، أن الجراد تكاثر بشدة خلال الأشهر السابقة، وأنه تم متابعته بغرض الرصد، ومن ثم بدأت إجراءات المكافحة للسيطرة عليه.

وكشف أن أسراب من الجراد التي دخلت عبر الولاية الشمالية بداية ديسمبر الجارى، بدأت في الوصول لولاية نهر النيل، مشيرا إلى أنها تمثل تهديدا كبيرا للموسم الزراعي لعدم وجود مبيدات المكافحة.

وأشار مدير الوقاية، إلى التواصل المستمر مع الجهات المعنية لتدارك الخطر بسبب النقص الحاد في المبيدات لبدء عمليات المكافحة أسراب الجراد المتزايدة بشكل كبير، مشيرا لاتصالات جارية مع الصين لاستيراد مبيدات المكافحة يتوقع وصولها مطلع يناير المقبل.