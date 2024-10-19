شكرا لقرائتكم خبر عن هاريس وترامب يغازلان أصوات الأمريكيين العرب في ميشيجان والان نبدء بالتفاصيل

ولايات "الجدار الأزرق"

الدمام - شريف احمد - سعت كامالا هاريس ودونالد ترامب إلى الحصول على دعم الناخبين الأمريكيين العرب يوم الجمعة في إطار حملتهما الانتخابية في ولاية ميشيجان، في محاولة لحشد الدعم في ولاية حاسمة يمكن أن تقرر نتيجة السباق الرئاسي الشهر المقبل.وزار المرشح الجمهوري ترامب مكتب حملته الجديد في مدينة هامترامك، وهي واحدة من المدن الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة في البلاد، وانضم إليه عمدة المدينة عامر غالب، وهو ديمقراطي أيد ترامب. وفي غضون ذلك، أيد ثلاثة من أعضاء مجلس المدينة هاريس.وقال غالب، الذي قدم لترامب شهادة تقدير مؤطرة، إن "زيارته اليوم هي لإظهار الاحترام والتقدير لمجتمعنا".يذكر أن ميشيجان هي إحدى ولايات ما يسمى بـ"الجدار الأزرق" الثلاث التي ستساعد، إلى جانب بنسلفانيا وويسكونسن، في تحديد نتيجة الانتخابات، وتعتبر الكتل التصويتية المتنوعة أساسية للفوز بالولاية.وقد قام ترامب ومنافسته الديمقراطية هاريس، بالتحرك من أجل جذب أصوات عمال النقابات والناخبين السود أثناء عملهم في كل زاوية للحصول على الدعم.وقالت هاريس: "إنها انتخابات على منصب الرئيس، ليس من المفترض أن تكون أمرا هينا. الأمر يتعلق بقضايا مهمة للغاية".