كشفت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، نقلًا عن مستشفى العودة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، عن "وصول 30 شهيدًا بينهم 20 طفلًا وامرأة، وأكثر من 50 مصابًا، عقب قصف الطّيران الإسرائيلي عددًا من المنازل قرب مفترق نصار في مخيم جباليا".
وأشارت مصادر طبيّة للوكالة، إلى أنّ "64 مواطنًا استشهدوا في غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر أمس الجمعة، 45 منهم في مخيم جباليا".
وتواصل القوّات الإسرائيليّة عدوانها على قطاع غزّة، برًّا وبحرًا وجوًّا، منذ السّابع من تشرين الأوّل 2023، ما أسفر عن مقتل 42,500 فلسطيني وإصابة 99,546 آخرين، أغلبّيتهم من الأطفال والنّساء؛ في حصيلة غير نهائيّة.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 30 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 50 جراء قصف إسرائيلي لمنازل في مخيم جباليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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