الامارات | الزوجة فكرت بالانتحار فناولها زوجها السلاح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت الشرطة الأمريكية القبض على رجل يبلغ من العمر 71 عامًا من ولاية أوهايو بعد أن سلم زوجته سلاحًا لتحديها بعد أن عبرت عن أفكار انتحارية بصوت عالٍ.

ووفقًا لصحيفة The Mirror، فقد تم اتهام مايكل جوزيف كروبينسكي بالقتل غير العمد بعد أن أعطى زوجته سلاحًا استخدمته لإنهاء حياتها. وأفادت الصحيفة أن كروبينسكي اتصل برقم 911 بعد الساعة 12:15 ظهرًا بقليل للإبلاغ عن أن زوجته أطلقت النار على نفسها.

وعندما وصلت السلطات، اكتشفوا جثة ماريا كروبينسكي، 81 عامًا، التي ورد أنها توفيت متأثرة بجرح ناتج عن طلق ناري.

ووفقا للصحيفة كان الزوجان يشربان في نادي قدامى المحاربين في أفون، أوهايو، قبل أيام فقط من ذكرى انتحار ابنتهما، حيث أفادت محطة WJW أنه بينما كانت ماريا تحت تأثير الكحول، زُعم أنها "فكرت في الانتحار بصوت عالٍ"، مما دفع مايكل إلى إظهار مسدس محمل عيار.357 ماغنوم وسلمه لزوجته متحديا إياها ذلك.

فما كان من الزوجة إلا أن أطلقت النار على نفسها، لتعثر شرطة فيرميليون على جثتها بعد فترة من الوقت، وتعتقل الزوج.