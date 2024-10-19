الامارات | موظفة سابقة ترفع دعوى ضد رب عملها لأنها لم تتلقى بطاقة وداع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

رفعت امرأة بريطانية دعوى قضائية ضد صاحب عملها السابق لأنها لم تحصل على بطاقة وداع من زملائها بعد تركها العمل، ليتبين لاحقا أن زملاءها اشتروا لها بطاقة بالفعل، لكن لم يوقع عليها أحد تقريبًا وهو ما اضطر القاضي للحكم بأن المرأة تصرفت وفق "عقلية نظرية المؤامرة".

وكانت كارين كوناجان رفعت دعوى قضائية ضد مجموعة الخطوط الجوية التي كانت تعمل بها ، وصاحب عملها السابق من عام 2019. ولكن زميل كوناجان السابق شهد في المحكمة،بأنهم اشتروا لها بطاقة، لكنهم لم يعطوها لها لأن ثلاثة أشخاص فقط وقعوا عليها.

وقال الزميل " اعتقدت أنه كان من المهين أكثر تقديم تلك البطاقة من عدم إعطائها بطاقة على الإطلاق"، وفقا لما نقله القاضي كيفن بالمر عن المحاكمة.

وقدمت كوناجان ما مجموعه 40 ادعاء ضد مؤسسة عملها في دعواها القضائية، لكن المحكمة رفضت كل ادعاء، بما في ذلك انتهاك قانون المساواة المزعوم، لأنها "إما لم تحدث أو، إذا حدثت، كانت تفاعلات غير ضارة في سياق العمل الطبيعي"، كما قال القاضي. وأضاف القاضي أن كوناجان أظهرت "عقلية نظرية المؤامرة" وأساءت تفسير "التفاعلات الطبيعية في مكان العمل" على أنها تحرش.