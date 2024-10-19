مدير المستشفى الإندونيسي بشمال غزة: قوات الاحتلال استهدفت الطابقين الثاني والثالث من المستشفى

أكد مدير المستشفى الإندونيسي في شمال غزة، فب تصريح لقناة الجزيرة، أن "قوات الاحتلال استهدفت الطابقين الثاني والثالث من المستشفى بقذائف مدفعية".

وأوضح أن "الاحتلال يدمر ما تبقى من المنظومة الصحية لإجبار سكان الشمال على الرحيل"، مضيفا "دبابات الاحتلال تحاصر المستشفى بالكامل وقامت بقطع التيار الكهربائي عنه".

في وقت سابق، أفادت قناة "الجزيرة"، بأن "الآليات الإسرائيلية بدأت في هدم أجزاء من المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة".

ويأتي ذلك، بعد أن أشارت القناة إلى "قصف مدفعي إسرائيلي على المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة".

ومع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي حصاره في شمال القطاع ويرتكب المجازر بشكل يومي في وقت يعاني القطاع الصحي من الانهيار.