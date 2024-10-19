تركي آل الشيخ يعلن عن شراكة استراتيجية مع BOXXER تنطلق بحدث “هاي فولتج” اليوم السبت

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ عن شراكة استراتيجية جديدة بين موسم الرياض، ومروج الملاكمة BOXXER، تبدأ بحدث “هاي فولتج” في Copper Box Arena بلندن اليوم (السبت) ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤، بمشاركة النجم الصاعد آدم عظيم والمقاتل المتألق أوهارا ديفيس.

بموجب هذه الشراكة، سيصبح “موسم الرياض” الشريك الرسمي لجميع فعاليات BOXXER في المملكة المتحدة وأيرلندا، حيث سيتم دمج الشراكة في أنشطة الترويج السابقة لكل فعالية وفي الليالي القتالية ذاتها.

وتجمع هذه الشراكة بين كيانين يتشاركان الرؤية في الابتكار وتعزيز رياضة الملاكمة على مستوى عالمي. وقد حققت رياضة الملاكمة في السعودية قفزات نوعية خلال الأشهر الـ١٢ الماضية بفضل فعاليات موسم الرياض، وتؤكد هذه الشراكة الجديدة التزام الموسم بمستقبل الملاكمة من خلال دعم أمسيات قتالية مميزة تشد انتباه الجماهير في المملكة المتحدة وأيرلندا وحول العالم.

BOXXER، التي تأسست عام ٢٠١٨ على يد بن شالوم، وسرعان ما أصبحت إحدى أبرز شركات الترويج في عالم الملاكمة. تُبث فعالياتها حصريًا عبر Sky Sports في المملكة المتحدة وأيرلندا، وتمتد شراكاتها الدولية إلى أكثر من ١٥٠ منطقة، بما في ذلك اتفاقية بث مع NBC في الولايات المتحدة. وتضم BOXXER نخبة من أبطال العالم والمقاتلين الأولمبيين والمنافسين غير المهزومين من الرجال والسيدات.

وعلّق بن شالوم، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة BOXXER، قائلاً: “يشرفنا التعاون مع موسم الرياض ودعم توجه معالي المستشار تركي آل الشيخ لتطوير رياضة الملاكمة. حيث كان العرض الافتتاحي الأسبوع الماضي تجربة مذهلة بكل المقاييس، ونتطلع إلى تعزيز هذه الشراكة من خلال جميع الفعاليات المقبلة”.

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مضيفاً :”بالتزامن مع اقتراب الإعلان عن سلسلة جديدة من فعاليات BOXXER خلال الأسبوعين المقبلين، تنطلق شراكتنا بليلة قتالية مميزة هذا السبت، حيث يواجه النجم الواعد آدم عظيم خصمه القوي أوهارا ديفيس. هناك المزيد من المفاجآت في الطريق من BOXXER وموسم الرياض، ونتطلع إلى مستقبل حافل بالأحداث الكبرى”.