«عيب تقارن الأهلي بسوبر ماركت» والأخر يرد: «بلاش رفعة المناخير دي».. مشادة قوية بين إكرامي وأيمن عبد العزيز على الهواء

الشارقة - اميمة ياسر -

نشبت مشادة قوية بين إكرامي الشحات نجم النادي الأهلي، وأيمن عبدالعزيز نجم نادي الزمالك السابق، بسبب مقارنات قطبي الكرة المصرية ببعضهما.

وقال أيمن عبدالعزيز في تصريحات تليفزيونية عبر قناة «إم بي سي مصر»: «الزمالك من المؤسسين لكرة القدم في القارة الإفريقية، وبيكسب جميع الفرق من ضمنهم الأهلي، وفي فرق بالتواريخ».

ليرد إكرامي الشحات: «في فرق بين الأهلي والزمالك، من حيث التاريخ والأرقام هي اللي بتقول كدة مش أحنا».

وأجاب نجم الزمالك السابق: «الكلام ده مش صح طبعًا وده اللي بتحبوا تصدروه للناس، زي مانتو زعلانين من عبارة (الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر) أحنا حرين ونقول اللي احنا عاوزينه، بالنسبالنا أحنا أعظم نادي في العالم».

ونوه إكرامي: على أي أساس الزمالك بيقول احنا أكبر قلعة رياضية في مصر، هل مساحيًا أو من حيث البطولات أو بعدد الألعاب الجماعية الموجودة؟ الأهلي بيمتلك 4 فروع رياضية الزمالك عنده واحد، وبطولات الدوري الأهلي أكبر».

وقال عبد العزيز: «أية علاقة الفروع الرياضية، في 50 سوبر ماركت فاتحين في كل مصر»، لينفعل إكرامي قائلًا: «عيب لما تقارن الأهلي بسوبر ماركت، الأهلي أكبر من كدة بكتير ومش من حقك تقول كدة، على أي أساس الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر».

ليرد أيمن يونس: «بلاش رفعة المناخير دي»، وأجاب نجم الأهلي السابق: «رفعة المناخير دي مش علينا أحنا، أنا قولت قبل كدة إن الأهلي والزمالك حاجة كبيرة جدًا».