اخبار الخليج

قوات الاحتلال تحاصر وتقصف مستشفيات شمال قطاع غزة

0 نشر
واس- غزة 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تحاصر وتقصف مستشفيات شمال قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارها المشدد على مستشفيات شمال قطاع غزة، وقصفها لبعض الطوابق والأقسام فيها، مما يهدد حياة المرضى والكوادر الطبية.
وأفادت مصادر طبية في مستشفى الاندونيسي شمال القطاع اليوم، بأن دبابات الاحتلال تحاصر المستشفى بشكل كامل، وقامت باستهداف الطابقين الثاني والثالث بقذائف المدفعية.

وضع كارثي

وسبق ذلك بساعات قصف الطوابق العلوية لمستشفى العودة وإصابة عدد من المرضى بجروح.
وحذرت من وضع القطاع الصحي الكارثي، في ظل استمرار حصار المستشفيات، ونقص المستلزمات الطبية وارتفاع عدد الجرحى والمصابين.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا