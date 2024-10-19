شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تحاصر وتقصف مستشفيات شمال قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

وضع كارثي

الدمام - شريف احمد - تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارها المشدد على مستشفيات شمال قطاع غزة، وقصفها لبعض الطوابق والأقسام فيها، مما يهدد حياة المرضى والكوادر الطبية.وأفادت مصادر طبية في مستشفى الاندونيسي شمال القطاع اليوم، بأن دبابات الاحتلال تحاصر المستشفى بشكل كامل، وقامت باستهداف الطابقين الثاني والثالث بقذائف المدفعية.وسبق ذلك بساعات قصف الطوابق العلوية لمستشفى العودة وإصابة عدد من المرضى بجروح.وحذرت من وضع القطاع الصحي الكارثي، في ظل استمرار حصار المستشفيات، ونقص المستلزمات الطبية وارتفاع عدد الجرحى والمصابين.