شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 18-10-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 18-10-2024، العديد من الأخبار المهمة، في مقدمتها منتخب مصر بالأحمر أمام منتخب غانا بافتتاح كأس أمم أفريقيا للكرة الشاطئية غدا، وتفاصيل أول مران لبيراميدز بأبو ظبى استعدادا لمواجهة الزمالك فى السوبر المصرى، والمتحدة للرياضة تعلن عن موعد وملاعب مباريات نصف نهائى السوبر المصرى بالإمارات.

منتخب مصر بالأحمر أمام منتخب غانا بافتتاح كأس أمم أفريقيا للكرة الشاطئية غدا

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بقيادة مصطفى لطفي، في المباراة المقرر لها الرابعة والنصف مساء غد السبت ضمن مواجهات الجولة الجولة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بالغردقة.

الأهلى يهزم الزمالك ويتأهل إلى نهائى بطولة أفريقيا لليد بالمغرب

فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 26-25 فى نصف نهائى بطولة أفريقيا للأندية.

تفاصيل أول مران لبيراميدز بأبو ظبى استعدادا لمواجهة الزمالك فى السوبر المصرى

خاض فريق نادي بيراميدز أول تدريباته في العاصمة الإماراتية أبو ظبي استعدادا لخوض أولى مباريات الفريق في بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات..

المتحدة للرياضة تعلن موعد وملاعب مباريات نصف نهائى السوبر المصرى بالإمارات

أعلنت الصفحة الرسمية للشركة المتحدة للرياضة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، موعد وملاعب مباريات نصف نهائى السوبر المصرى بالإمارات بين الزمالك وبيراميدز، والأهلى وسيراميكا يوم الأحد المقبل.

عدم اكتمال النصاب.. الجمعية العمومية بنادى الصيد تفوض مجلس الإدارة فى اختصاصاتها

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية العادية لنادى الصيد، برئاسة المستشار إيهاب سعيد، عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية التى عُقدت اليوم الجمعة..

كولر يُحاضر اللاعبين فى أول مران للأهلى بالإمارات.. وفقرة بدنية

خاض فريق الكرة بالأهلي مساء اليوم الجمعة، أول مران له بالإمارات استعداداً لبطولة السوبر المصري المقرر إقامتها يومي 20 و24 أكتوبر الجاري..

وصول بعثة الحكام إلى الإمارات استعدادًا لإدارة بطولة السوبر المصرى

وصلت بعثة الحكام إلى مدينة أبوظبى بالإمارات، استعدادًا لإدارة مباريات بطولة السوبر المحلى برئاسة محمد فاروق القائم بأعمال رئيس اللجنة وإبراهيم نور الدين المدير الفني للجنة الحكام.