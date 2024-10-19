شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم بالقنابل يستهدف مقر الحزب الحاكم في اليابان.. واعتقال مشتبه به والان نبدء بالتفاصيل

محاولة فاشلة

الدمام - شريف احمد - ألقى رجل عدة قنابل حارقة على مقر الحزب الحاكم الياباني في طوكيو اليوم السبت، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "ان اتش كيه" ووسائل إعلام يابانية أخرى.ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات، ورفضت شرطة طوكيو التعليق، مشيرة إلى أنها تجري تحقيقا في الواقعة.ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عن الشرطة قولها إن الرجل قاد شاحنة صغيرة، أمام مقر الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، قبل قليل من الساعة السادسة صباحا وألقى خمس أو ست قنابل قابلة للاشتعال.وأضافت الشرطة أنه تم إصابة واحدة من سياراتها وتم إخماد الحريق الذي شب بها، وحاول الرجل بعد ذلك اقتحام مبنى مكتب رئيس الوزراء بسيارته، لكن سياجا منعه من ذلك، وحاول إلقاء قنبلة دخان على الأرض، لكن الشرطة منعته من القيام بذلك.وعثرت الشرطة على حوالي 10 خزانات بلاستيكية وما يبدو أنها قنابل نارية غير مستخدمة في السيارة.يذكر أن الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم فقد شعبيته بسبب فضيحة مالية شملت تمويلا مشكوكا فيه وتهربا ضريبيا، وامتنع الحزب عن التعليق على هجوم اليوم السبت وأحال الأسئلة إلى الشرطة.ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية يوم 27 أكتوبر، وفقد بعض السياسيين المشبوهين الدعم الرسمي من الحزب الحاكم لكنهم يخوضون الانتخابات كمرشحين مستقلين.