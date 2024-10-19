تكنولوجيا: صور رسمية تؤكد تصميم هاتف OnePlus 13 المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد وان بلس مؤتمر قبل نهاية الشهر الجاري لكشف النقاب عن هاتف OnePlus 13، ولقد ظهر الهاتف في صور رسمية تؤكد تصميم هذا الإصدار قبل الإعلان الرسمي.

تقدم كوالكوم إصدارها الجديد من المعالجات المميزة في حدث يعقد خلال أيام، ومن المقرر أن يكون هاتف OnePlus 13 من بين الإصدارات الأولى المميزة برقاقة Snapdragon 8 Elite.

ولقد ظهر هاتف OnePlus 13 في ثلاثة من الصور المسربة، حيث تكشف إحدى الصور الحية عن تصميم الهاتف مع إصدار Oppo القادم Oppo Find X8.

وتوضح الصور المسربة الإختلاف في تصميم OnePlus 13 مقارنة بإصدار الشركة السابق OnePlus 12، حيث تظهر وحدة الكاميرة بشكل مستقل بعيداً عن إطار الهاتف، كما تتميز وحدة الكاميرة بتصميم دائري في الجانب الأيسر من الغطاء الخلفي.

كما يظهر شعار “Hasselblad” خارج وحدة الكاميرة مع شريط معدني إلى أسفل الشعار، ومن المقرر أن تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر Sony Lytia LYT-808 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل.

ويأتي مستشعر ISOCELL JN1 الثاني بزوايا عرض فائقة الإتساع، وتتضمن الإعدادات أيضاً مستشعر Sony Lytia LYT-600 بعدسات periscope telephoto لتكبير بصري حتى 3 مرات.

أيضاً من المقرر أن ينطلق OnePlus 13 بسعة ضخمة للبطارية، وتحسينات في الذاكرة مع دعم تقنية الشحن اللاسلكي المغناطيسي.

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