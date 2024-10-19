شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الحليم: جماهير الزمالك العامل الحاسم فى بطولة السوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد أحمد عبد الحليم، نجم الزمالك السابق، أن جماهير القلعة البيضاء ستكون العامل الحاسم في بطولة السوبر المصري.

وقال عبد الحليم، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد صبري، المذاع على قناة نادي الزمالك: "الروح القتالية للزمالك في السوبر الأفريقي أتمنى أن تستمر أمام بيراميدز، ويجب استغلال المعنويات من أجل تحقيق الفوز والتأهل للنهائي".

وأضاف: "جماهير نادي الزمالك ستساند الفريق أمام بيراميدز، وستكون عامل الحسم لفوز الفريق".

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه الثاني اليوم الجمعة في الإمارات استعداداً لمواجهة بيراميدز المقرر لها بعد غد الأحد ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية متنوعة، في بداية مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد زايد للكريكت، استعداداً لبطولة السوبر المحلي.