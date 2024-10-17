شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يخسر وديا بالمغرب أمام الجمعية الرياضية المنصورية بهدفين لهدف والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق الجمعية الرياضية المنصورية المغربي على فريق المصري بهدفين لهدف في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين عصر اليوم الخميس، على ملعب لانوريا كلوب بمدينة المحمدية، وذلك في ثاني مباريات المصري الودية بمعسكره المغلق المقام بالمملكة المغربية، استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد 2025/2024.

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق الجمعية الرياضية المنصورية بهدفين للا شىء أحرزهما في الدقيقتين الحادية والعشرين والخامسة والثلاثين، وفي الشوط الثاني ضغط فريق المصري بشدة وأسفر هذا الضغط عن ركلة جزاء ترجمها محمود حمادة بنجاح في الدقيقة الخامسة والأربعين، ولم يسعف الوقت المتبقي من عمر المباراة لاعبي المصري لإدراك التعادل، لتنتهى المباراة بفوز المنصورية بهدفين لهدف.

مثّل المصري في الشوط الأول: محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد دبش، حسن علي لخط الظهر، خالد الغندور، يوسف الجوهري كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط يتقدمهما الثلاثي ميدو جابر، عبد الرحيم دغموم، فخر الدين بن يوسف كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما شهد الشوط الثاني الدفع تباعًا بليستويل أمانكونا ومحمد هاشم ومحمد الشامي وعمرو سعداوي ومحمود حمادة وعبد الإله حفيظي وأحمد القرموطي وكريم بامبو ومحمد مخلوف وبابا بادجي بدلا من كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد دبش، حسن علي، خالد الغندور، يوسف الجوهري، ميدو جابر، عبد الرحيم دغموم، فخر الدين بن يوسف، صلاح محسن.