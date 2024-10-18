البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر للمرة الثالثة

الشارقة - اميمة ياسر - واصل البنك الدولي خفض توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري للمرة الثالثة خلال العام المالي الجاري 2024-2025 بنسبة 0.7% مقارنة بتوقعات سابقة، وفق تقرير "النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" المنشور على موقعه الإلكتروني.

وتوقع البنك تراجع معدل نمو الناتج المحلي للاقتصاد المصري إلى 3.5% خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو المقبل من 4.2% في توقعات سابقة بفعل التوترات الجيوسياسية بالمنطقة وتراجع موارد مصر من الدولار ببعض القطاعات.

انخفضت عائدات قناة السويس بنسبة 62% في النصف الأول من 2024 مقارنة بالنصف الثاني من 2023 بفعل اضطرابات البحر الأحمر بشن جماعة الحوثيين هجمات على سفن الشحن العالمية للضغط على إسرائيل بوقف الحرب في غزة.