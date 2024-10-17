٢٩ لاعبا.. كولر يعلن عن قائمة الأهلي للسوبر المصري

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أصطحاب 29 لاعباً في رحلة الإمارات لخوض السوبر المصري المقرر لها يومي 20 و24 أكتوبر الجاري.

وتضم قائمة الأهلي في الإمارات لخوض السوبر المصري 29 لاعباً هم: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف، خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يوسف أيمن، أشرف داري، يحيى عطية الله، كريم الدبيس، أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، عمر الساعي، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، كريم نيدفيد، بيرسي تاو، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، كهربا وسام أبو علي، والثلاثي الصاعد مصطفى أبو الخير ومحمد عبد الله وسمير محمد.

وخرج من قائمة الأهلي في رحلة الإمارات الثلاثي المُصاب، علي معلول ومحمد هاني وكريم فؤاد.