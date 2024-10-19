شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزي الروسي" يرفع سعر الروبل مقابل العملات الرئيسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار العملات الرئيسة مقابل الروبل خلال الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر، حيث خفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 73 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 96.4172 روبلًا.

وفي الوقت نفسه، خفض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 90 كوبيكًا، ليبلغ 104.8565 روبلات. بينما خفض سعر صرف اليون الصيني بمقدار 9 كوبيكات، ليبلغ 13.4631 روبلًا.