شكرا لقرائتكم خبر عن 59 % سعوديون.. 41 ألف إصابة بأمراض معدية في المملكة خلال عام والان نبدء بالتفاصيل

الأمراض المعدية

الدمام - شريف احمد - سجّلت وزارة الصحة 41513 حالة إصابة بأمراض سارية «معدية» خلال العام الماضي 2023، منها 24589 حالة لسعوديين، بنسبة 59,2% من إجمالي الحالات، مقابل 16924 حالة لغير السعوديين بنسبة 40,8%.وبحسب الإحصائيات، استقبلت مستشفيات ومراكز وزارة الصحة حالات إصابة ب 23 نوعًا من الأمراض المعدية، في وقت لم تسجل أي حالة إصابة ب 8 أمراض أخرى.وأشارت بيانات الصحة، إلى تصدّر حمى الضنك قائمة الأمراض المعدية التي سجلت إصابات خلال 2023، بواقع 15010 حالات، وحل التهاب الكبد الوبائي «ب» في المرتبة الثانية ب 7658 حالة، فيما احتل التهاب الكبد الوبائي ج «الأجسام المضادة» المرتبة الثالثة ب 5075 حالة. ‏وتتوزع حالات الأمراض السارية «المعدية» المبلغة 2018 حسب نوع الحالة الكوليرا 0، الدفتيريا 2، السعال الديكي 100، الكزار الوليدي 3 حالات، شلل الأطفال 0 حالة، الحصبة 2254، النكاف 161، الحصبة الألمانية 182، الجديري المائي 4055، الحمى المالطية «بروسيلا» 3080، التهاب السحايا بالمكورات السحائية 10 حالات.وسجّلت حالات التهاب السحايا بالمكورات الرئوية 41، التهاب السحايا بالمستدمية النزلية 12 حالة، التهاب السحايا «أسباب أخرى» 155، التهاب كبدي أ 157 حالة، التهاب كبدي ب 7658، التهاب كبدي ج 5075، التهاب كبدي ج «بي سي ار» 1603، التهاب كبدي د 2، التهاب كبدي هـ 15 حالة، التهاب كبدي «عدوى غير محددة» 1 حالة، التيفوئيد والباراتيفوئيد 0 الزحار العصوي 70 حالة السالمونيلا 1860 داء المشوكات 0 داء الكلب 0 حمى الضنك 15010 حمى الوادي المتصدع 0 الحمى الصفراء 0 الطاعون 0 وحمى الخرمة 7 حالات.