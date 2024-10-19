شكرا لمتابعة خبر عن سبب رفض المملكة عضوية مجلس الأمن.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة سابقًا، عبدالله المعلمي، عن أسباب رفض المملكة عضوية مجلس الأمن.

وقال المعلمي إن المملكة أصدرت بالفعل بيانا أوضحت فيه أسباب الرفض، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج مخيال المذاع على قناة “السعودية”.

وأضاف أن الأسباب تشمل أنه المملكة أكدت أنها لن تكون عضوا في مجلس تنتقده لقصوره تجاه القضية الفلسطينية والقضية السورية وغيرها من القضايا.

ولفت إلى أن السفير المفوض يكون ناجح عن طريق إيمانه بالقضية التي يتفاوض من أجلها، كما يجب على السفير أن يكون مستعدا بالمعلومات والحجج، بجانب أن الاتسام بالصبر وطول البال للوصول بالمفاوضات إلى أقصى مراحله.