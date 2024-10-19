انطلاقاً من اهتمام موسم الرياض بالرياضة: نصائح لتشجيع طفلك على ممارسة رياضته المفضلة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 أكتوبر 2024 10:27 صباحاً - باستطاعة الأم بصفتها الشخص الذي يهتم بصحة الطفل الجسمية والنفسية أن تستغل فترة موسم الرياض بنسخته الخامسة، والتي بدأت منذ أيام وتستمر حتى شهر مارس المقبل في الاستفادة من فعاليات هذا الموسم الثرية، والتي تمنح العديد من الفوائد وصور المتعة والإثارة لكافة أفراد الأسرة مع حرص إدارة الموسم والقائمين عليه كل عام على التجديد والإبهار في الفعاليات المتنوعة.

فيما يعد موسم الرياض 2024 إحدى أهم الفرص؛ لكي يتعرف الطفل على أهم الفعاليات الفنية والثقافية، فيعد هذا الموسم فرصة لكي يتعرف إلى الفعاليات الرياضية أيضاً وكذلك تحفيز الطفل على ممارسة رياضته المفضلة والنهوض بها والاستمرار عليها؛ لكي تحصل الأم على بطل رياضي يُشار له بالبنان، فكل الأبطال الرياضيون خرجوا من بيوت مشجعة وملهمة، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها بالمرشدة التربوية هدى عمر، والتي أشارت وانطلاقاً من اهتمام موسم الرياض لهذا العام بالرياضة إلى نصائح لتشجيع طفلك على ممارسة رياضته المفضلة مع التركيز على فوائد الرياضة للطفل الجسمية والنفسية في الآتي:

عرّفي طفلك أهم الفعاليات الرياضية في موسم الرياض 2024

شعار موسم الرياض لهذا العام

كأس موسم الرياض لرياضة التنس

احرصي على أن يشاهد طفلك المصنفون الستة الأوائل على مستوى العالم في التنس ويعرفون بالملوك الستة، وذلك ضمن منافسات حامية في الرياضة كما سيصل إلى مدينة الرياض وضمن بطولة "كينج سلام 6" أفضل لاعبي التنس حول العالم ومنهم "رافائيل نادالونوفاك ديوكوفيتش" وذلك ضمن مباريات حامية ومثيرة تستمر لمدة ثلاثة أيام، وسوف تكون فرصة لطفلك إذا كان من محبي مباريات ورياضة التنس لكي يشاهد ويستمتع ويثري موهبته.

الرياضات القتالية

احرصي أن يتابع طفلك العديد من الأحداث الخاصة بالرياضات القتالية والتي لها عشاقها ومحبوها من الصغار والكبار، وحيث سيشهد موسم الرياض مباراة حامية بين "تايسون فيوري وأولكسندر أوسيك" وذلك في تاريخ الحادي والعشرين من شهر ديسمبر القادم، وسوف تكون معركة بين بطلين من الوزن الثقيل تنافسا على اللقب، فيما سيترقب طفلك ليلة القتال الأخيرة في "يو اف سي" وذلك في تاريخ الأول من فبراير عام 2025 للحصول على المزيد من المتعة والإثارة.

مباريات كأس موسم الرياض

اصحبي طفلك ومن الممكن أن يصحبه الأب لحضور لقاء نادي النصر ضد نادي "إنتر ميامي"، وحيث تعد هذه المباراة الثانية التي سوف تجمع بين نادي النصرالسعودي، وهو النادي الذي يعد الممثل الآسيوي ضمن بطولة كأس العالم للأندية، وبين نادي "إنترميامي"، وذكري طفلك أن هذه المواجهة الممتعة سوف تعيد إلى الذهن ذكريات كروية سابقة بين النجمين الكرويين "كريستيانو رونالدو" و"ليونيل ميسي"، مما يجعل هذه المباراة تعد كمباراة تاريخية لمشجعي ومحبي رياضة كرة القدم، وسوف تقام في شهر فبراير 2025، وسوف تكون المباراة النهائية لموسم الرياض بين ناديين هامين هما نادي الهلال ضد نادي النصر، والتي تجمع بين فريقين يعدان من أكبر الأندية الرياضية في السعودية، وتُعتبر هذه المباراة واحدة من أهم وأبرز الأحداث في الموسم، بسبب المنافسة الشديدة بين الفريقين، وسوف تقام في الثامن من شهر فبراير 2025.



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أهمية ممارسة الطفل للرياضة

طفلة تمارس رياضة التنس

تساعد الرياضة طفلك على الحصول على جسم رياضي ومتناسق ويتمتع بصحة جيدة وغير معرض للإصابة بالسمنة وما تسببه من أمراض خاصة أن السمنة أصبحت تهدد الأطفال مثلما تهدد الكبار.

تعد الرياضة من ضمن النشاطات التي يقضي الطفل بها وقت فراغه ويستفيد منه على أحسن وجه خاصة في مرحلة الطفولة المتأخرة ومرحلة المراهقة، وحيث من الممكن أن يتعرض الطفل لمشكلات نفسية وسلوكية ولكن الرياضة تساعده على قضاء وقته وتفريغ طاقته فيما يفيده والتخلص من الأفكار السلبية التي قد تصيب الأطفال ممن هم في سنه.

تعمل الرياضة واللعب الجماعي بشكل عام على تطوير شخصية الطفل وتخلصه من الخجل والانطواء وتقلل من شعوره بالأنا وتمحوره حول ذاته، ويتحول الطفل إلى شخص اجتماعي يستطيع التعايش في مجموعة ويتعرف إلى فوائد التعاون والعمل بروح الفريق والحرص على المنافسة الشريفة وكذلك تقبل الفشل مثل انتظار النجاح والفوز، ولذلك فأنت وعن طريق تعويد الطفل في سن مبكرة على الرياضة لن تحتاجي للتساؤل كيف تشجعين طفلك على المنافسة لكي يتقبل الخسارة بروح رياضية لأنه سوف يتعود على ذلك من تلقاء نفسه وينشأ كشخصية سوية.

تلعب الرياضة بكل أنواعها دوراً كبيرة في تنظيم هرمونات جسم الطفل خاصة خلال مرحلة المراهقة، وبالتالي فهي تساعده في التخلص من استعدادات الإصابة بالخلل الهرموني الذي يصيب الأولاد والبنات، فمثلاً تساعد الرياضة البنات في تنظيم الدورة الشهرية وتقليل نسبة إصابتهن بمتلازمة تكيس المبايض التي انتشرت في الآونة الأخيرة.

كيف تشجعين طفلك على ممارسة رياضته المفضلة؟

طفل رياضي