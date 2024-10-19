صيحات مكياج خريفي فخم مناسب لموسم الرياض لإطلالات عصرية متنوعة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 أكتوبر 2024 10:27 صباحاً - ما يميز احتفالات موسم الرياض أنها متنوعة جداً وتناسب جميع أفراد العائلة، كما تضم حفلات فنية وفعاليات ترفيهية كبرى، ما يحوّل الرياض إلى قبلة نابضة بالحياة والثقافة والفنون والترفيه والمغامرة، لتقدم رحلة ممتعة ومشوقة لكل العائلات من داخل السعودية وخارجها. ونظراً إلى تنوع الفعاليات، يمكنك أنتِ أيضاً أن تختاري إطلالات عصرية متنوعة؛ تواكبين من خلالها فعاليات موسم الرياض بمختلف أشكالها، حيث بإمكانك اعتماد صيحات المكياج الخفيف والناعم مثلما يمكنك اختيار صيحات مكياج خريفي فخم؛ تبرزين من خلاله جمال ملامحك وتحصلين على طلّة أنثوية جذابة.

فإذا كنتِ من محبات الخيار الثاني، نرصد لكِ في التالي مجموعة صيحات مكياج خريفي فخم مناسب لموسم الرياض 2024.

مكياج سموكي خريفي فخم من نورا بو عوض

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لإطلالة تخطف الأنفاس، يمكنك أن تتألقي بمكياج خريفي فخم بأسلوب السموكي بأنامل خبيرة المكياج السعودية نورا بو عوض، يجعل العيون مسحوبة ومفتوحة وأكثر اتساعاً؛ من خلال دمج ظلال العيون البنية بالدرجة الفاتحة والغامقة عند الجزء الخارجي للجفن العلوي وزاوية العين الخارجية، مع ظل العين الوردي الخافت على الجهة الداخلية للجفن العلوي، إلى جانب إضاءة العين وتوسيعها بلمسة لامعة عند زاوية العين الداخلية، وتطبيق الكحل داخل العين ومدمعها، وعلى منبت الجفن العلوي، واستخدام الرموش المستعارة الكثيفة. أما أحمر الشفاه فاعتمديه باللون الأحمر الداكن المخملي، وأضيئي وجهك بالبلاشر الزهري البارز على الخدين. ولاكتمال الطلة، اعتمدي تسريحة شعر مرفوعة ناعمة بأسلوب الكعكة لإبراز جمال وجهك ومكياجك في آن واحد.

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مكياج خريفي بني فخم من وعد التركي

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إذا كنتِ من محبات الإطلالات الدافئة باللون البني، فيمكنك أن تتألقي بمكياج خريفي فخم مات بدرجات اللون البني مع لمسات دخانية باللون الأسود من خبيرة المكياج السعودية وعد التركي، يكون مرتكزاً على دمج ظلال العيون البنية الفاتحة على كامل الجفن العلوي وتحت الجفن السفلي مع البني الغامق عند زوايا العين الداخلية والخارجية ومدمع العين، إلى جانب تطبيق الكحل الأسود داخل العين، مع طبقات عدة من الماسكرا لتعزيز جمال العين. أضيئي وجنتيك وامنحيهما إشراقة بالبلاشر المشمشي، ثم طبّقي أحمر الشفاه باللون النيود، وحددي شفتيك بقلم تحديد الشفاه البني الفاتح. ونسقي مكياجك الفخم هذا مع تسريحة شعر منسدلة بأسلوب الكيرلي أو الويفي، أو حتى تسريحة شعر مالسة، إن كنتِ من صاحبات الشعر الطويل.



مكياج خريفي فخم بالأيلاينر الأسود المجنح من العنود

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أما إذا كنتِ من محبات رسمات الأيلاينر الأسود المجنح، فلا تترددي في اعتماد مكياج خريفي فخم في موسم الرياض 2024 بأنامل خبيرة المكياج السعودية العنود، يعتمد على رسمة الأيلاينر الأسود العريض المجنح والمسحوب إلى خارج العين، وتحديد زاوية العين بالأيلاينر الأسود الرفيع أيضاً على شكل >، كذلك طبّقي ظلال العيون باللون النيود المائل إلى البني على كامل الجفن العلوي وكسرة العين وتحت الحاجب، وأضيئي العين بظل العين النيود الفاتح تحت الطرف الخارجي للحاجب. مرري الأيلاينر الأسود الرفيع على منبت الجفن العلوي وضعي طبقات عدة من الماسكرا، ولملامح متوهجة طبقي البلاشر البرونزي على الخدود، أما أحمر الشفاه فاعتمديه باللون البني المات الفاتح. يمكنك أن تنسقي مكياجك هذا مع تسريحة الشعر الويفي نصف المرفوع مع الغرة البف المسحوبة إلى الخلف.

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إذا كنتِ من محبات المكياج الأسود الفخم، فيمكنك أن تحصلي على أجمل إطلالة تناسب فعاليات موسم الرياض 2024، وذلك على طريقة خبيرة المكياج السعودية تهاني الغامدي. ويمكنك تطبيقه بطريقة سهلة جداً؛ من خلال تطبيق برايمر العين في البداية على كامل الجفن العلوي؛ لضمان ثبات المكياج وعدم تلطخ اللون الأسود، ثم طبّقي ظل العين البيج الفاتح على الجفن العلوي بالكامل. ارسمي خطاً باللون الأسود في وسط الجفن العلوي، وادمجيه باستخدام فرشاة ظلال العيون، ووزعيه على الجفن المتحرك، بعدها ضعي طبقة ظل العين البيج نفسه على الطرف الخارجي للجفن العلوي، قومي بعدها بتمرير ظل العين الأسود على كامل الجفن المتحرك. أضيئي زاوية العين الداخلية بالهايلايتر اللامع، وضعي الرموش المستعارة الطويلة والكثيفة. أما البلاشر فطبّقيه باللون الوردي، وبالنسبة إلى أحمر الشفاه فاعتمديه باللون النيود الوردي المات.