الذهب يواصل الارتفاع مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفع سعر الذهب اليوم السبت في مصر، بنحو 10جنيهًات، ببداية التعاملات ، مقارنة بمستواه بتعاملات أمس المسائية.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم وفقا لموقع "مصراوي":

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2453 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3154 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3680 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 4206 جنيها للجرام

وارتفع سعر الجنيه الذهب عند 29440 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.07 % إلى نحو 2721 دولار اللأونصة،(وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار 24)، بنهابة تعاملات أمس الجمعة، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.