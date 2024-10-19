موسم استثنائي.. تعرف على النظام الجديد للدوري المصري

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر الحساب الرسمي لرابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم فيديو، على منصة "إكس"، وذلك لعرض تفاصيل ونظام دوري الموسم الجديد، قبل ساعات من قرعة الدوري المرتقبة.

وتسحب اليوم السبت في الثالثة عصرا قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2024-2025، وكذلك قرعة بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، في مقر اتحاد الكرة بمشروع الهدف في مدينة السادس من أكتوبر.

ويطبق نظام جديد في الموسم الاستثنائي الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025، وذلك بسبب ضيق الوقت وأجندة المباريات الدولية المزدحمة في العام القادم، على صعيد الأندية والمنتخبات.

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سوف يساعد بطبيعة الحالة على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.