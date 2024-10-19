صيحات جمالية من أسبوع الأزياء في الرياض 2024.. أبرزها المكياج الناعم

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 أكتوبر 2024 04:19 مساءً - انطلق أسبوع الأزياء في الرياض 2024 بزخم كبير، حيث تخلل اليومان الأول والثاني عروض أزياء عدة طغت عليها الفحامة والرقي لجهة الأزياء، لا سيما الفساتين، والنعومة والبساطة على صيحات المكياج وتسريحات الشعر، وحضرتها باقة مميزة من النجمات ومدونات الموضة، كانت من أبرزهن جورجينا رودريغيز ولجين العمران الممثلة التايلاندية دافيكا هورن، إلى جانب مجموعة من رموز الموضة العالميين والشخصيات السياسية والدبلوماسية. وقد أبدع مصممو ومصممات الأزياء السعوديات في ابتكار أجمل الأزياء التي ترفع من إطلالات المرأة العصرية وتعزز جمال مظهرها في المناسبات بمختلف أنواع، من الفساتين. وكانت للعروس أيضاً حصة كبيرة، حيث تألقت العارضات بفساتين زفاف راقية مع مكياج وتسريحة شعر ناعمين.

وهنا، جولة على مجموعة صيحات مكياج وتسريحات الشعر برزت في عروض اليومين الأول والثاني من أسبوع الأزياء في الرياض 2024.

مكياج برونزي مع تسريحة الكعكة المصقولة من عدنان أكبر

من عرض عدنان أكبر- الصورة من المكتب الإعلامي لأسبوع الأزياء في الرياض



لقد طغى المكياج البرونزي وتسريحة الكعك المصقولة المنخفضة المضفرة مع الغرة الجانبية المبللة المسحولة إلى الخلف بأسلوب الريترو، وقد تم اعتماد هاتين الصيحيتين في مجمل عروض اليوم الأول، لا سيما في عروض دار عدنان أكبر ودار تيما العابد ودار الهنوف. وقد جاء مكياج العيون مرتكزاً على تظليل الجفنين العلوي والسفلي باستخدام ظل العين البرونزي اللامع بدرجة غامقة، إلى جانب الكحل البني الرفيع المسحوب قليلاً إلى خارج العين وطبقات عدة من الماسكرا، أما مكياج البشرة فجاء مصقولاً بلون موحد طغى عيه التوهج والإشراقة، وبالنسبة إلى أحمر الشفاه فقد تم اعتماده باللون الوردي الخافت بلمسات خفيفة من اللمعان.

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مكياج اللامكياج مع أكسسوارات ضخمة من هنيدة صيرفي

من عرض هنيدة صيرفي- الصورة من المكتب الإعلامي لأسبوع الأزياء في الرياض



لقد لفتت المصممة السعودية هنيدة صيرفي الأنظار بشدة لجهة رقي الأزياء التي ابتكرتها، والصيحات الجمالية التي اعتمدتها خلال عرضها، حيث تألقت العارضات بصيحة مكياج اللامكياج الذي يبرز ملامح الوجه بأسلوب بسيط يكاد يكون غير مرئي، من خلال استخدام أساسيات مكياج بألوان قريبة إلى لون البشرة. وأكثر ما كان لافتاً أكسسوارات الشعر الضخمة المزينة ببتلات الورود بألوانها المختلفة، مع الشعر المسحوب بعناية إلى الخلف بالكامل.

مكياج مشرق مع تسريحة كعكة الباليرينا من وعد العقيلي

من عرض وعد العقيلي - الصورة من المكتب الإعلامي لأسبوع الأزياء في الرياض



أما عرض المصممة وعد العقيلي فقد تميز بالابتكار والتميز، حيث ابتكرت فساتين طويلة راقية تميزت بتفاصيلها الضخمة عند الصدر والأكتاف وألوانها الزاهية التي انعكست على لون البشرة إشراقة وجمالاً. كذلك طغت النغمات المشرقة على المكياج أيضاً، إذ تألقت العارضات بصيحة المكياج المشرق الناعم، بنغمات مشمشية متطابقة لكل من العيون والبشرة والشفاه، جنباً إلى جنب مع تسريحة كعكة الباليرينا المنخفضة الناعمة مع الغرة المسحوبة إلى الخلف بأسلوب فضفاض.



مكياج عروس ناعم من فاطمة العبد القادر

من عرض فاطمة العبد القادر- الصورة من المكتب الإعلامي لأسبوع الأزياء في الرياض



لم تكن العروس مغيبة على الإطلاق في العروض اليومين الأولين من أسبوع الأزياء في الرياض 2024، في يوميه الأول والثاني، وتحديداً في عرض المصممة السعودية فاطمة العبد القادر، حيث تميزت فساتين الزفاف بالرقي والأناقة، فجاءت بلمسات ناعمة مطرزة بالخرز الأبيض، مع طرحة فحة مطرزة أيضاً اعتمدت فوق تسريحة الشعر المسحوبة بالكامل إلى الخلف. كذلك تم اعتماد مكياج عيون بسيط تم فيه تظليل العين بظل العين النيود القريب إلى لون البشرة، مع أحمر شفاه مشؤق باللون الزهري الغامق.