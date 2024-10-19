شكرا لقرائتكم خبر عن سحب قرعة الدوري المصري وكأس الرابطة بمشروع الهدف اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تسحب اليوم السبت في الثالثة عصرا قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2024-2025، وكذلك قرعة بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، في مقر اتحاد الكرة بمشروع الهدف في مدينة السادس من أكتوبر.

ويطبق نظام جديد في الموسم الاستثنائي الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025، وذلك بسبب ضيق الوقت وأجندة المباريات الدولية المزدحمة في العام القادم، على صعيد الأندية والمنتخبات.

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.



ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سوف يساعد بطبيعة الحالة على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.



وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة رسميًا، موعد قرعة الدوري المصري 2025 للموسم الجديد، على أن تكون يوم السبت المقبل، والموافق 19 أكتوبر 2024، أي قبل بداية البطولة المحلية بعشرة أيام، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، الرابعة بتوقيت دولة الإمارات. وذلك لنفي جميع الأخبار التي تم تداولها مؤخرًا بشأن عدم وجود قرعة لمباريات الدوري الممتاز.



وكانت الرابطة قد تعاقدت منذ شهر تقريبًا مع شركة ألمانية كبيرة، من أجل وضع جدول منتظم لبطولة الدوري، حتى يتم تجنب الأزمات الكبيرة التي شهدتها المواسم الماضية، من تأجيل المباريات وعدم انتظام المواعيد، وكذلك الخروج من نفق تلاحم المواسم المظلم، الذي تُعاني منه كرة القدم المصرية منذ عدة سنوات.